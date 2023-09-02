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Козловський та ФК "Рух" передав у серпні захисникам техніку та спорядження на 8 млн гривень

Субота 02 вересня 2023 09:20
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Козловський та ФК "Рух" передав у серпні захисникам техніку та спорядження на 8 млн гривень Фото: Григорій Козловський - бізнесмен, засновник ФК "Рух"(Львів) (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Сергей Новиков

Футбольний клуб "Рух" та його засновник Григорій Козловський передали у серпні на допомогу ЗСУ техніку та спорядження на 8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Григорія Козловського.

Як зазначається, в рамках цієї допомоги бійці 45-ї окремої артилерійської бригади отримали 10 антиланцетних комплексів "Зозулька" та інше господарське спорядження. Загалом на цю допомогу витратили майже півтора мільйона гривень.

"Ми повністю інтегровані у процеси підтримки українській армії. Ця підтримка триває з першого дня війни, і буде тривати з боку нашого клубу до останнього дня війни. Сьогоднішня допомога - це данина вдячності нашим військовим. Щиро вірю, що такими своїми діями ми наближаємо день нашої спільної перемоги", - зазначив Григорій Козловський.

Раніше ФК "Рух" та його засновник профінансували закупівлю 180 дронів на 4 млн гривень в межах ініціативи "Пташки Перемоги".

"Цей місяць видався особливо плідним у плані допомоги для наших військових. Кілька днів тому на фронт відправили дрони, які закупив ФК "Рух" у межах ініціативи "Пташки Перемоги" під патронатом Львівської ОВА. На це клуб витратив 4 млн гривень. А тепер ми допомагаємо 45-ій окремій артилерійській бригаді. Ми тісно співпрацюємо, щонайменше раз на місяць у нас зустріч, на якій ми отримуємо завдання, чим "Рух" має забезпечити військових", - сказав меценат.

Григорій Козловський також додав, що БО "Рух у майбутнє" має пряму комунікацію з військовими підрозділами, іншими благодійними фондами та волонтерськими організаціями.

"Важливо зараз розуміти, що війна ще не закінчилась, а отже нам потрібно продовжувати допомагати ЗСУ. Загалом ФК "Рух" тільки в серпні витратив майже 8 мільйонів гривень на потреби наших захисників. На вересень "Рух" планує забезпечити бійців 45-ї бригади комплексами "Зозулька", - підсумував засновник клубу.

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Григорій Козловський Збройні сили України
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