Грибы в Германии по настоящее время заражены радиацией из Чернобыля

Согласно данным Федерального управления по делам защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), повышенная концентрация изотопов была обнаружена на юге Германии. Впрочем, уровень радиоактивного загрязнения 74 протестированных образцов не превышал допустимые пределы, которые равны 600 бекерелям на килограмм.

BVL отмечает, что дикие грибы подвергаются загрязнению гораздо дольше, чем другие продукты.

Отметим, что вследствие катастрофы на Чернобыльском реакторе - атмосфера загрязнилась тоннами ядерных отходов, которые распространились по всему контингенту.