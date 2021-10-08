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Грибы в Германии по настоящее время заражены радиацией из Чернобыля

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Германия, Пятница 08 октября 2021 17:16
Грибы в Германии по настоящее время заражены радиацией из Чернобыля Фото: грибы в Германии по настоящее время заражены радиацией из Чернобыля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Почти 95% всех образцов диких грибов, которые были собраны в Германии за последние шесть лет - до сих пор отмечаются радиоактивным загрязнением вследствие Чернобыльской катастрофы. Однако, уровень загрязнения не превышает допустимые пределы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Федерального управления по делам защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), повышенная концентрация изотопов была обнаружена на юге Германии. Впрочем, уровень радиоактивного загрязнения 74 протестированных образцов не превышал допустимые пределы, которые равны 600 бекерелям на килограмм.

BVL отмечает, что дикие грибы подвергаются загрязнению гораздо дольше, чем другие продукты.

Отметим, что вследствие катастрофы на Чернобыльском реакторе - атмосфера загрязнилась тоннами ядерных отходов, которые распространились по всему контингенту.

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