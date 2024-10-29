Гриби ціною життя. На Прикарпатті врятували заблукалу жінку та виявили тіло чоловіка

Що відомо про заблукалих у лісі грибників

Рятувальники розповіли, що о 19:10 понеділка, 28 жовтня, отримали повідомлення про те, що двоє людей з Львівської області втратили орієнтування в лісовому масиві поблизу села Мислівка Калуського району.

Уточнюється, що по допомогу звернувся друг заблукалих, який не міг до них додзвонитися.

"На допомогу одразу вирушили рятувальники пошуково-рятувального відділення села Вигода, які о 20:51 знайшли жінку і супроводили до автомобіля", - зауважили у ДСНС.

У прес-службі рятувальників повідомили також, що наступного ранку (о 9:45 вівторка, 29 жовтня) було знайдено тіло чоловіка без ознак життя.

"Після проведення слідчих дій, рятувальники транспортували тіло чоловіка до дороги, де передали працівникам поліції", - додали у ДСНС.

Зазначається, що до пошуково-рятувальної операції було залучено:

13 рятувальників

3 одиниці техніки

2 безпілотники

4 кінологи з собаками

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/dsns.if)

Як не заблукати у лісі

Насамкінець рятувальники нагадали українцям про низку порад, які допоможуть не заблукати у лісі та вберегти здоров'я (і навіть життя):

перед походом у гори чи лісову місцевість - обов'язково ознайомлюватись із прогнозом погоди

одягати яскравий одяг

складати маршрут свого походу

досліджувати (вивчати) місцевість, якою доведеться пересуватися

повідомляти рідних про запланований маршрут і час повернення

брати з собою заряджений телефон, перекус і воду

навчитися користуватись компасом чи спеціальними навігаційними додатками

Поради рятувальників (інфографіка: facebook.com/dsns.if)