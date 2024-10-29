Гриби ціною життя. На Прикарпатті врятували заблукалу жінку та виявили тіло чоловіка

У понеділок, 28 жовтня, в лісовому масиві неподалік села Мислівка Калуського району Івано-Франківської області заблукали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook.
Рятувальники розповіли, що о 19:10 понеділка, 28 жовтня, отримали повідомлення про те, що двоє людей з Львівської області втратили орієнтування в лісовому масиві поблизу села Мислівка Калуського району.
Уточнюється, що по допомогу звернувся друг заблукалих, який не міг до них додзвонитися.
"На допомогу одразу вирушили рятувальники пошуково-рятувального відділення села Вигода, які о 20:51 знайшли жінку і супроводили до автомобіля", - зауважили у ДСНС.
У прес-службі рятувальників повідомили також, що наступного ранку (о 9:45 вівторка, 29 жовтня) було знайдено тіло чоловіка без ознак життя.
"Після проведення слідчих дій, рятувальники транспортували тіло чоловіка до дороги, де передали працівникам поліції", - додали у ДСНС.
Зазначається, що до пошуково-рятувальної операції було залучено:
Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/dsns.if)
Насамкінець рятувальники нагадали українцям про низку порад, які допоможуть не заблукати у лісі та вберегти здоров'я (і навіть життя):
Поради рятувальників (інфографіка: facebook.com/dsns.if)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як патрульні врятували жінку, що блукала лісом 9 годин.
Читайте також історію порятунку туриста, який блукав у горах впродовж 10 днів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.