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Гриби ціною життя. На Прикарпатті врятували заблукалу жінку та виявили тіло чоловіка

В Івано-Франківській області заблукали двоє людей (фото: Євген Котенко/Укрінформ/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У понеділок, 28 жовтня, в лісовому масиві неподалік села Мислівка Калуського району Івано-Франківської області заблукали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook.

Що відомо про заблукалих у лісі грибників

Рятувальники розповіли, що о 19:10 понеділка, 28 жовтня, отримали повідомлення про те, що двоє людей з Львівської області втратили орієнтування в лісовому масиві поблизу села Мислівка Калуського району.

Уточнюється, що по допомогу звернувся друг заблукалих, який не міг до них додзвонитися.

"На допомогу одразу вирушили рятувальники пошуково-рятувального відділення села Вигода, які о 20:51 знайшли жінку і супроводили до автомобіля", - зауважили у ДСНС.

У прес-службі рятувальників повідомили також, що наступного ранку (о 9:45 вівторка, 29 жовтня) було знайдено тіло чоловіка без ознак життя.

"Після проведення слідчих дій, рятувальники транспортували тіло чоловіка до дороги, де передали працівникам поліції", - додали у ДСНС.

Зазначається, що до пошуково-рятувальної операції було залучено:

  • 13 рятувальників
  • 3 одиниці техніки
  • 2 безпілотники
  • 4 кінологи з собаками

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/dsns.if)

Як не заблукати у лісі

Насамкінець рятувальники нагадали українцям про низку порад, які допоможуть не заблукати у лісі та вберегти здоров'я (і навіть життя):

  • перед походом у гори чи лісову місцевість - обов'язково ознайомлюватись із прогнозом погоди
  • одягати яскравий одяг
  • складати маршрут свого походу
  • досліджувати (вивчати) місцевість, якою доведеться пересуватися
  • повідомляти рідних про запланований маршрут і час повернення
  • брати з собою заряджений телефон, перекус і воду
  • навчитися користуватись компасом чи спеціальними навігаційними додатками

Поради рятувальників (інфографіка: facebook.com/dsns.if)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як патрульні врятували жінку, що блукала лісом 9 годин.

Читайте також історію порятунку туриста, який блукав у горах впродовж 10 днів.

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