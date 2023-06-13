Грецький виробник бронежилетів для ЗСУ спростовує звинувачення на адресу Шаповалова

Як відомо, Шаповалова підозрюють у перешкоджанні законним діям ЗСУ, яке нібито здійснювалось шляхом підписання контрактів на постачання амуніції невідповідної якості. У підозрі від ДБР фігурують 11 контрактів, один з яких - з ELMON.

Невідповідна якість бронежилетів від ELMON полягала, за текстом підозри, у неякісному "пришиванні кишень жорстких балістичних пластин до основної тканини жилета, що призводить до їх відриву".

Як зазначив у листі керівник ELMON S.A. Іоаніс Ґаланіс, цей недолік стосувався обмеженої партії бронежилетів і був спричинений "невеликою партією пряжі, яку ми отримали від нашого постачальника сировини (кілька рулонів пряжі)".

На час висунення Шаповалову підозри претензії щодо якості було усунено коштом постачальника і контракт з грецькою компанією був повністю виконаний.

"Хоч нас запросили виїхати на огляд дефекту в Київ i визначити браковані одиниці, ми вирішили терміново відізвати i повністю замінити всю партію… та заощадити час разом з нашою 100% компенсацією витрат", - зазначив керівник компанії-постачальника.

Він також зазначив, що вся продукція компанії сертифікована акредитованими лабораторіями за міжнародними стандартами, відповідна документація була подана до відповідних органів України.

"Крім того, кожна доставлена в Україну партія пройшла балістичні випробування, і її стовідсоткова відповідність балістичним вимогам була підтверджена", - прокоментував керівник ELMON S.A., продукція якої сертифікована за стандартами NATO SECRET, ISO 9001, ISO 14001 i військового стандарту якості AQAP 2110 (видання D).

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю Вячеслав Шаповалов назвав інші країни НАТО, з постачальниками яких було заключено контракти, що фігурують у підозрі ДБР. Зокрема, це США, Туреччина, Польща, Греція, Словенія тощо.