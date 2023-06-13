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Грецький виробник бронежилетів для ЗСУ спростовує звинувачення на адресу Шаповалова

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Вівторок 13 червня 2023 16:27
Грецький виробник бронежилетів для ЗСУ спростовує звинувачення на адресу Шаповалова Фото: грецький виробник бронежилетів для ЗСУ спростовує звинувачення на адресу Вячеслава Шаповалова (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Грецький виробник бронежилетів ELMON S.A., якого було згадано у підозрі, висунутій ДБР на адресу колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, спростовує ряд фактів у висунутих екс-чиновнику обвинуваченнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист виробника.

Як відомо, Шаповалова підозрюють у перешкоджанні законним діям ЗСУ, яке нібито здійснювалось шляхом підписання контрактів на постачання амуніції невідповідної якості. У підозрі від ДБР фігурують 11 контрактів, один з яких - з ELMON.

Невідповідна якість бронежилетів від ELMON полягала, за текстом підозри, у неякісному "пришиванні кишень жорстких балістичних пластин до основної тканини жилета, що призводить до їх відриву".

Як зазначив у листі керівник ELMON S.A. Іоаніс Ґаланіс, цей недолік стосувався обмеженої партії бронежилетів і був спричинений "невеликою партією пряжі, яку ми отримали від нашого постачальника сировини (кілька рулонів пряжі)".

Грецький виробник бронежилетів для ЗСУ спростовує звинувачення на адресу Шаповалова

На час висунення Шаповалову підозри претензії щодо якості було усунено коштом постачальника і контракт з грецькою компанією був повністю виконаний.

"Хоч нас запросили виїхати на огляд дефекту в Київ i визначити браковані одиниці, ми вирішили терміново відізвати i повністю замінити всю партію… та заощадити час разом з нашою 100% компенсацією витрат", - зазначив керівник компанії-постачальника.

Він також зазначив, що вся продукція компанії сертифікована акредитованими лабораторіями за міжнародними стандартами, відповідна документація була подана до відповідних органів України.

"Крім того, кожна доставлена в Україну партія пройшла балістичні випробування, і її стовідсоткова відповідність балістичним вимогам була підтверджена", - прокоментував керівник ELMON S.A., продукція якої сертифікована за стандартами NATO SECRET, ISO 9001, ISO 14001 i військового стандарту якості AQAP 2110 (видання D).

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю Вячеслав Шаповалов назвав інші країни НАТО, з постачальниками яких було заключено контракти, що фігурують у підозрі ДБР. Зокрема, це США, Туреччина, Польща, Греція, Словенія тощо.

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