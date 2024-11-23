У Греції напали на акцію пам'яті жертв Голодомору: Україна вимагає розслідувати

Представники української громади у Греції заявили, що велика група невідомих осіб з комуністичною символікою агресивно зривала їхній захід до дня пам’яті жертв Голодомору.

Інцидент стався у місті Мандра, куди українці з’їхалися з інших населених пунктів до пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб провести там пам’ятні заходи.

"У суботу під час мирного заходу, присвяченого Дню пам’яті жертв Голодомору в Україні, група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій", - розповів Ігор Посоленик.

За його словами, нападники перекрили доступ до пам’ятника, а також вдалися до агресивних дій.

Реакція України

Посольство висловило протест щодо агресивних дій та провокацій відносно учасників акції української громади, зазначивши, що нападниками були члени Комуністичної партії Греції.

"Посольство найрішучіше засуджує ганебний зрив пам’ятного заходу, який має глибоку історичну та емоційну значущість для українського народу. Ця провокація, кульмінацією якої стали фізичні напади - включно з нападом на українського дипломата, який отримав тілесні ушкодження - є абсолютно неприйнятним і становить кричуще порушення міжнародних норм, що захищають дипломатичний персонал", - йдеться у заяві.

Ба більше, Посольство закликало Грецію забезпечити належне розслідування інциденту.

"Важливо убезпечити право окремих осіб і громад вшановувати історичні трагедії, не побоюючись залякування чи насильства… Віримо, що відповідні грецькі органи зроблять усе необхідне, щоб відреагувати на цей серйозний інцидент і запобігти подібним провокаціям у майбутньому", - наголосили у посольстві.