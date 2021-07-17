Греция вводит обязательную вакцинацию для госслужащих

"Государственных служащих, которые отказываются пройти вакцинацию будут отправлять в неоплачиваемый отпуск "до конца пандемии". Так, сотрудниками будет разрешено вернуться к работе, как только власти признают, что опасность для здоровья больше не существует",- говорится в сообщении.

Отмечено, что такое решение правительства положило конец спекуляциям о возможных увольнениях, которые подогревались на прошлой неделе заявлениями министров развития и внутренних дел.

Кроме этого, известно о еще одном нововведении - работодатели в частном секторе будут иметь право запрашивать у работника свидетельство о вакцинации, что усилит контроль за иммунизацией.