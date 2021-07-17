UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Греция вводит обязательную вакцинацию для госслужащих

Автор: Мария Кучерявец

На следующей неделе правительство Греции представит решение, которое будет регулировать обязательную вакцинацию от COVID-19 государственных служащих. Тех, кто будет отказываться от прививки будут отправлять в неоплачиваемый отпуск "до конца пандемии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

"Государственных служащих, которые отказываются пройти вакцинацию будут отправлять в неоплачиваемый отпуск "до конца пандемии". Так, сотрудниками будет разрешено вернуться к работе, как только власти признают, что опасность для здоровья больше не существует",- говорится в сообщении.

Отмечено, что такое решение правительства положило конец спекуляциям о возможных увольнениях, которые подогревались на прошлой неделе заявлениями министров развития и внутренних дел.

Кроме этого, известно о еще одном нововведении - работодатели в частном секторе будут иметь право запрашивать у работника свидетельство о вакцинации, что усилит контроль за иммунизацией.

Напомним, со вчерашнего дня в Греции невакцинированные граждане не могут посещать развлекательные заведения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция