Греция приняла первых туристов после длительного перерыва из-за коронавируса

Греция официально открылась для туристов 15 мая, начав летний сезон. В страну прибыли первые отдыхающие после длительного перерыва, вызванного коронавирусом.
Об этом сообщает Reuters.
После нескольких месяцев ограничений на локдауне Греция на этой неделе также открыла свои музеи и известные археологические объекты, в том числе древний Акрополь.
С сегодняшнего дня иностранных туристов допустят в Грецию, если они были привиты или могут показать отрицательные результаты теста на COVID-19. Путешествия между регионами, в том числе на острова, также будут разрешены для тех, кто имеет отрицательные тесты или прививки.
Греция разворачивает кампанию по вакцинации на своих островах и надеется привить большинство населения там до конца июня. Правительство заявляет, что вакцины и быстрые тесты, а также теплая погода, благодаря которой мероприятия можно проводить на свежем воздухе, позволят туристам безопасно путешествовать.
На острове Миконос в Эгейском море при посадке одного рейса возобновление туризма приветствовали водным салютом.
Остров Корфу в Ионическом море встретил гостей из Германии и Франции.
Греки также поприветствовали отмену ряда карантинных мероприятий. В субботу многие уехали на острова или дома для отдыха на материке.
"Первые выходные свободы", - провозгласило "Альфа-ТВ" во время трансляции из порта Пирей.
Во время первой волны пандемии Греция имела лучшие эпидпоказатели, чем большая часть Европы, но позже в 2020 году рост числа инфицирований заставил страну ввести локдаун для защиты своей системы здравоохранения.
В 11-миллионной Греции сейчас зафиксировано 373 881 случаев заражения и 11 322 смертей.
Напомним, границы Греции открылись для украинцев уже 14 мая. Для того, чтобы попасть в страну, туристам нужно:
- заполнить электронную форму PLF на сайте travel.gov.gr до прибытия в Грецию (форма PLF с QR-кодом нужна для пересечения любого въездного пункта);
- подать сертификат о вакцинации от коронавируса, завершенной минимум за 14 дней до въезда (сертификат на английском языке).
При этом сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или сертификатом о перенесенной болезни.