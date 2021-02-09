ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Греция объявила о третьей волне коронавируса

Новина українською → Афины, Вторник 09 февраля 2021 15:35
Греция объявила о третьей волне коронавируса Фото: Василис Кикилиас (facebook.com/vkikilias)
Автор: РБК-Украина

Греция столкнулась с третьей волной коронавируса. В Афинах и столичных пригородах более 70% палат интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас, передает Channels TV.

"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов... показывает, что третья волна наступает и в нашей стране", - заявил он перед экстренным заседанием кабмина по ситуации с COVID-19.

По словам Кикилиаса, со следующей недели в Греции начнется вакцинация пожилых людей. В частности, вакцинируют греков в возрасте от 60 до 64 лет и от 75 до 79 лет.

С начала пандемии в Греции выявили более 165 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом почти 6 тысяч человек скончались.

Напомним, 7 ноября в Греции был введен трехнедельный локдаун. Однако правительство страны уже неоднократно его продолжало, поскольку число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизилось.

Кроме того, на прошлой неделе Минздрав Греции решил ужесточить действие комендантского часа. При этом в Аттике, Салониках и Халкидики ввели карантин выходного дня. Ограничения действуют по меньшей мере до 15 февраля.

Ранее сообщалось, что Греция не рекомендует использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для пожилых людей в возрасте от 65 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Греция Коронавирус
NEWS
В Киеве из-за снегопада задействовали БТР
В Киеве из-за снегопада задействовали БТР
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной