Греция объявила о третьей волне коронавируса

Греция столкнулась с третьей волной коронавируса. В Афинах и столичных пригородах более 70% палат интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов... показывает, что третья волна наступает и в нашей стране", - заявил он перед экстренным заседанием кабмина по ситуации с COVID-19.

По словам Кикилиаса, со следующей недели в Греции начнется вакцинация пожилых людей. В частности, вакцинируют греков в возрасте от 60 до 64 лет и от 75 до 79 лет.

С начала пандемии в Греции выявили более 165 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом почти 6 тысяч человек скончались.