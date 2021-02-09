Греция объявила о третьей волне коронавируса
Греция столкнулась с третьей волной коронавируса. В Афинах и столичных пригородах более 70% палат интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас, передает Channels TV.
"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов... показывает, что третья волна наступает и в нашей стране", - заявил он перед экстренным заседанием кабмина по ситуации с COVID-19.
По словам Кикилиаса, со следующей недели в Греции начнется вакцинация пожилых людей. В частности, вакцинируют греков в возрасте от 60 до 64 лет и от 75 до 79 лет.
С начала пандемии в Греции выявили более 165 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом почти 6 тысяч человек скончались.
Напомним, 7 ноября в Греции был введен трехнедельный локдаун. Однако правительство страны уже неоднократно его продолжало, поскольку число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизилось.
Кроме того, на прошлой неделе Минздрав Греции решил ужесточить действие комендантского часа. При этом в Аттике, Салониках и Халкидики ввели карантин выходного дня. Ограничения действуют по меньшей мере до 15 февраля.
Ранее сообщалось, что Греция не рекомендует использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для пожилых людей в возрасте от 65 лет.