Греция объявила обязательную COVID-вакцинацию некоторых категорий

Власти Греции объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников ряда сфер. В случае отказа от прививки их будут отстранять от работы. Кроме того, с 16 июля в стране невакцинированные не смогут посещать развлекательные заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
По его словам, обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти мединские работники, военные, сотрудники домов престарелы. "Кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа", - цитирует главу правительства издание Cyprus Mail.
Также отмечается, что 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медработников государственного и частного секторов.
Мицотакис также объявил о новых ограничениях, направленных на сдерживание распространения коронавируса. Среди них запрет на посещение невакцинированных баров, кинотеатров, театров и других закрытых помещений. Эта мера начнет действовать с 16 июля.
Напомним, обязательную вакцинацию от коронавируса вводят и другие страны. Так, например, Мальта закрыла границы для невакцинированных.
Отметим, власти Фиджи объявили о планах сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для сотрудников государственного и частного секторов.