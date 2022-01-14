UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Греция на неделю продлила COVID-ограничения

Автор: Анна Полисученко

Министерство здравоохранения Греции объявило о продлении действующих ограничений, введенных для прекращения волны заражения коронавирусом, до 23 января. Объявление было сделано после рекомендации группы экспертов, консультирующих правительство по вопросам вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Ныне действующие мероприятия были объявлены в конце декабря и введены 3 января. Они включают закрытие в полночь всех развлекательных заведений и ограничение количества посетителей за столом до максимум шести человек.

Половина работников в государственном и общественном секторах вынуждена будет работать на дому, а посетителям в супермаркетах и ​​общественном транспорте придется носить маски повышенной защиты (KN95/FFP2) или двойные маски.

Срок действия ограничений истекает 16 января, однако был продлен до 23 января.

По данным сайта Worldometer, в Греции с начала пандемии зафиксировали 1 592 460 случаев COVID-19, из них - 21 600 летальных. Выздоровели 1,18 млн больных.

Ранее мы писали, что Греция установила крайний срок для бустерной дозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция