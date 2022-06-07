Греция назвала "цирком" и издевательством над Украиной немецкую схему передачи БМП

По его словам, Германия задерживает поставки военной техники Греции, которая должна заменить переданные Украине БМП. Из-за этого ВСУ не получат помощи от Афин еще как минимум два месяца.

"Когда Украина должна получить танки - когда война закончится? Это цирк. Издевательство и над Украиной, и над Грецией. Для этого просто нет оснований. Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, но и не хочет в этом открыто признаваться", - возмущен представитель Минобороны Греции.

При этом греческий военный эксперт Христос Капуцис считает, что советские БМП-1, которые Греция планирует передать Украине, не особо помогут украинским военным, потому как такая техника является "легкой мишенью".