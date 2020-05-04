Греция начала смягчать карантин, введеный из-за коронавируса

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В стране школы, рестораны и бары откроются в конце этого месяца

Сегодня, 4 мая, Греция начала смягчать карантинные ограничения введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, сегодня в стране началось постепенное ослабление карантина. Так, греческие парикмахерские, цветочные магазины, книжные магазины, салоны оптики и спа-услуг - опять открылись. А время работы магазинов, которым разрешено снова работать, вероятно, будет увеличено из-за высокого спроса. Кроме того, школы, рестораны и бары откроются в конце этого месяца.

Однако, во время передвижения в общественном транспорте граждане Греции будут обязаны одевать маски и соблюдать дистанцию. Отныне они больше не должны заполнять форму с указанием уважительной причины для выхода из дома.

Как отмечается, с начала пандемии в Греции лабораторно подтверждено 2 626 случаев заражения коронавирусом, из которых 144 человека умерли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Греции с понедельника, 4 мая, начнется поэтапное отмены ограничений из-за коронавируса.

Также на фоне продолжающейся пандемии коронавирус Греция надеется на открытие туристического сезона в июле.