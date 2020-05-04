ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Греция начала смягчать карантин, введеный из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 14:31
Греция начала смягчать карантин, введеный из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

В стране школы, рестораны и бары откроются в конце этого месяца

Сегодня, 4 мая, Греция начала смягчать карантинные ограничения введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, сегодня в стране началось постепенное ослабление карантина. Так, греческие парикмахерские, цветочные магазины, книжные магазины, салоны оптики и спа-услуг - опять открылись. А время работы магазинов, которым разрешено снова работать, вероятно, будет увеличено из-за высокого спроса. Кроме того, школы, рестораны и бары откроются в конце этого месяца.

Однако, во время передвижения в общественном транспорте граждане Греции будут обязаны одевать маски и соблюдать дистанцию. Отныне они больше не должны заполнять форму с указанием уважительной причины для выхода из дома.

Как отмечается, с начала пандемии в Греции лабораторно подтверждено 2 626 случаев заражения коронавирусом, из которых 144 человека умерли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Греции с понедельника, 4 мая, начнется поэтапное отмены ограничений из-за коронавируса.

Также на фоне продолжающейся пандемии коронавирус Греция надеется на открытие туристического сезона в июле.

Парки, летние площадки ресторанов и салоны красоты: Шмыгаль рассказал, что заработает с 11 мая Будет ответственность: Аваков рассказал о нарушениях в гипермаркетах и ресторанах
Новости Украины ГрециякарантинКоронавирус
News
On Top