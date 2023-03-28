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Греція ліквідувала мережу зловмисників, які планували теракти, - ЗМІ

Фото: Греція ліквідувала мережу зловмисників, які планували теракти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Грецька поліція разом з Національною розвідувальною службою ліквідувала мережу терористів. Вони готували удари по окремих цілях на території Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на in.gr.

Як зазначає видання, на основі інформації, що зібрала розвідка, було проведено кілька операцій з ліквідації мережі терористів.

Зокрема правоохоронці затримали двох іноземців, які керували підготовкою до терактів у країні за кордоном. Їхні дії могли спричинити загибель невинних людей та підірвати почуття безпеки всередині країни, додають журналісти.

У виданні уточнюють, що для організації терактів уже вибрали ціль, провели розвідку місцевості та склали план. Організатори шукали виконавців ударів.

Сьогодні, 28 березня, проти затриманих підозрюваних порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бойовики в Пакистані здійснили теракт - вони напали на офіс начальника поліції.

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ГреціяТеракт