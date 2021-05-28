Греция готова использовать COVID-сертификаты до их запуска в ЕС 1 июля. Таким образом страна стремится привлечь иностранных путешественников на отдых и спасти свой туристический сектор.
Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на презентации документа 28 мая, передает Reuters.
"Это очень-очень просто. По сути, он включает всю информацию, которая нужна государству-члену для встречи с путешественником без наложения дополнительных ограничений. Греция готова выпустить этот цифровой сертификат ранее 1 июля",-заявил премьер-министр.
Глава правительства Греции призвал страны ЕС обеспечить соблюдение сроков и облегчить путешествия в течение лета.
Бесплатный сертификат будет иметь форму QR-кода на смартфоне или бумажную. Это позволит представителям власти быстро найти информацию о путешественнике.
Сертификат показывает, получал ли человек вакцину, имеет ли свежий отрицательный тест на коронавирус или иммунитет после выздоровления.
Европейский совет и парламент на прошлой неделе достигли соглашения по цифровому зеленому сертификату. Ожидается, что Европарламент примет соответствующий закон в течение недели с 7 июня.
Более 10 стран ЕС, включая Францию и Испанию, согласились протестировать систему до запуска 1 июля.
Греция ожидает, что прибытие туристов в этом году достигнет половины уровня, который наблюдался в 2019 году. С середины мая страна открыта для туристов, в том числе и из Украины.
Напомним, границы Греции открылись для украинцев уже 14 мая. Для того чтобы попасть в страну, туристам нужно:
- заполнить электронную форму PLF на сайте travel.gov.gr до прибытия в Грецию (форма PLF с QR-кодом нужна для пересечения любого въездного пункта);
- подать сертификат о вакцинации от коронавируса, завершенной минимум за 14 дней до въезда (сертификат на английском языке).
При этом сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или сертификатом о перенесенной болезни.