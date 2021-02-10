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Греция будет способствовать Украине в получении COVID-вакцины

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 16:56
Греция будет способствовать Украине в получении COVID-вакцины Фото: Катерина Сакелларопулу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Греции Катериной Сакелларопулу. Стороны затронули вопросы распределения вакцин от коронавируса между государствами.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

В разговоре с украинским президентом, Сакелларопулу пообещала, что Греция будет способствовать ускорению получения Украиной сертифицированной вакцины от коронавируса.

Лидеры Украины и Греции также обсудили увеличение туристических потоков между странами после окончания пандемии.

"Будем рады упрощению международного туризма", - сказал Зеленский.

Кроме того, украинский президент пригласил Сакелларопулу приобщиться к саммиту Крымской платформы и принять участие в мероприятиях к празднованию 30-летия независимости Украины.

Глава Греции также подчеркнула, что ее страна всегда поддерживала и будет поддерживать европейские устремления Украины и углубление ассоциации с ЕС во всех сферах.

Напомним, сегодня стало известно, что Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине более 1 млн доз вакцины от коронавируса. Еврокомиссия помогает с оформлением.

Добавим, на этой неделе компания Pfizer должна подать документы на регистрацию COVID-вакцины в Украине.

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