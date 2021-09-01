В Греции завтра начнут отстранять от работы непривитых медиков

Как заявили в Министерстве здравоохранения Греции, сегодня последний день когда медики могут получить прививку от коронавируса, чтобы не быть отстраненными от работы.

Исключение составят лишь те, кто уже получил вакцину от COVID-19 или те, кто переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

Между тем, в больницах уже готовят схемы замены работников, чтобы не столкнуться с нехваткой персонала с началом действия новых требований.

По последним данным, более 90% врачей и 80% медсестер были вакцинированы против COVID-19. В то время как для немедицинского персонала учреждений здравоохранения эти цифры существенно ниже.