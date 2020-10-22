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В Греции вводят комендантский час из-за всплеска коронавируса

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг, 22 октября, объявил о введении новых карантинных ограничений в стране. Сегодня в Греции зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19.

Об этом греческий премьер объявил в своем видеообращении.

Начиная с 6 часов утра субботы, 24 октября, в стране будет обязательным ношение масок даже на улице.

Кроме того, в регионах с наиболее сложной эпидемической ситуацией вводят комендантский час. Комендантский час будет действовать с 00:30 до 5:00.

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За прошедшие сутки в Греции зафиксировали 882 новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с начала пандемии. Именно этот всплеск заболеваемости стал причиной для усиления ограничений.

Напомним, на Кипре ввели комендантский час из-за стремительного распространения коронавируса. Комендантский час будет действовать с 23 октября до 9 ноября.

Также РБК-Украина писало о введении комендантского часа в регионах Италии.

До этого комендантский час ввели в Словении. В стране также запретили передвижение между регионами.

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