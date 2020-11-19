В Греции ужесточат ограничения на границах из COVID-19

Правительство Греции приняло решение закрыть пограничный переход с Албанией. Решение вступит в силу в пятницу, 20 ноября.

Об этом заявил представитель правительства Греции Стелиос Петсас, передает Ekathimerini.

Таким образом, всех людей, которые будут въезжать через сухопутные границы на территорию страны, проверять. При этом правительство закроет некоторые пограничные пункты.

Петсас заявил, что лица, которые будут заезжать на территорию Греции через сухопутные границы, должны сделать ПЦР-тест на наличие COVID-19 не ранее, чем за 72 часа перед въездом в страну.

При этом он добавил, что в Северной Греции органы, отвечающие за здравоохранение, усилят проверки соблюдения нововведений. По его словам, это поможет узнавать больше об эпидемиологической нагрузке в районах.

Представитель греческого правительства также отметил, что из-за роста инфицированных коронавирусом ситуация в стране остается критической.

Согласно последним показателям, в некоторых районах Северной Греции обнаружили много положительных ПЦР-тестов, несмотря на введенный в стране карантин.

Напомним, в середине ноября Греция закрыла начальные школы и детские сады на фоне всплеска случаев коронавируса. Уроки в школах будут проходить дистанционно до 30 ноября.

Кроме того, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране всем гражданам бесплатно предоставят вакцину от коронавируса, когда она станет доступной.