В Греции тела всех членов экипажа нашли на месте крушения Ан-12

В публикации отмечается, что операция по обнаружению погибших на месте катастрофы Ан-12 завершена. Их тела доставляются в больницу Комотини, где пройдет судебно-медицинская экспертиза, позднее их передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

Сейчас на месте крушения самолета начали работать специалисты по обезвреживанию боеприпасов, утверждает телеканал.

Мэр Пангео Филиппос Анастасиадис заявил, что опасные вещества не обнаружены на месте катастрофы украинского самолета Ан-12.

Напомним, в ночь на 17 июля самолет Ан-12 разбился к западу от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Он выполнял рейс из аэропорта "Константин Великий" близ Ниша в Сербии в столицу Иордании - Амман.

Позже стало известно, что самолет мог перевозить боеприпасы.

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