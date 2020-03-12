В Греции сообщили о первой смерти от коронавируса

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66-летний грек заразился во время путешествия по Израилю и Египту

Греция заявила о первом смертельном случае от коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Ekathimerini.

По данным Министерства здравоохранения Греции, умершему было 66 лет. Коронавирусом он заразился во время религиозного паломничества в Израиле и Египте в прошлом месяце.

Мужчину госпитализировали в Университетскую больницу Патры в западной Греции 2 марта. У него уже были проблемы со здоровьем. 10 марта его состояние стало критическим, в результате мужчина скончался от полиорганной недостаточности.

Также сообщается, что коронавирусом были заражены несколько его попутчиков-граждан Греции. На данный момент они изолированы.

На сегодняшний день в Греции известно о 99 случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Израиле и Египте, откуда прибыл зараженный грек - 127 и 60 случаев соответственно.

Всего, на утро 12 февраля коронавирусом в мире заразились больше 126 тыс. людей. Чуть больше 68 тыс. человек выздоровели, еще 4,6 тыс. скончались от инфекции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что всего за сутки число смертей от вируса во Франции увеличилось до 48 человек.