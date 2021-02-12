В Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса

В Греции правительство расширило количество регионов, где введен локдаун. В стране происходит третья вспышка заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает Reuters.
Теперь жесткие ограничения, кроме столичного региона Аттика, будут действовать в Тессалониках на севере и на самом крупном острове страны Крите. Карантин будет действовать до 22 февраля.
В рамках мер будут закрыты школы, салоны красоты и магазины с товарами не первой необходимости.
Это второй за текущий год локдаун в Греции.
Напомним, во вторник анонсировали ужесточение карантина в регионе Аттика, в который входит столица страны - Афины. Новые карантинные ограничения вступили в силу в четверг, 11 февраля.
Также, правительство Словении приняло решение ослабить некоторые карантинные ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Меры начнут ослаблять с понедельника, 15 февраля.