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В Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса

Автор: Роман Тверденко

В Греции правительство расширило количество регионов, где введен локдаун. В стране происходит третья вспышка заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

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Теперь жесткие ограничения, кроме столичного региона Аттика, будут действовать в Тессалониках на севере и на самом крупном острове страны Крите. Карантин будет действовать до 22 февраля.

В рамках мер будут закрыты школы, салоны красоты и магазины с товарами не первой необходимости.

Это второй за текущий год локдаун в Греции.

Напомним, во вторник анонсировали ужесточение карантина в регионе Аттика, в который входит столица страны - Афины. Новые карантинные ограничения вступили в силу в четверг, 11 февраля.

Также, правительство Словении приняло решение ослабить некоторые карантинные ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Меры начнут ослаблять с понедельника, 15 февраля.

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