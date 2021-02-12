В Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса

В Греции правительство расширило количество регионов, где введен локдаун. В стране происходит третья вспышка заболеваемости коронавирусом.

Теперь жесткие ограничения, кроме столичного региона Аттика, будут действовать в Тессалониках на севере и на самом крупном острове страны Крите. Карантин будет действовать до 22 февраля.

В рамках мер будут закрыты школы, салоны красоты и магазины с товарами не первой необходимости.

Это второй за текущий год локдаун в Греции.