В Греции отменили эстафету Олимпийского огня из-за коронавируса

Греческий Олимпийский комитет отменил эстафету Олимпийского огня, чтобы защитить население страны от распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета.

Отмечается, что решение было принято после того, как на церемонии встречи огня в Спарте собралась большая толпа, несмотря на рекомендации избегать скоплений людей.

Решение поддержали в Министерстве здравоохранения Греции и Международном олимпийском комитете.

"Олимпийский огонь передадим Оргкомитету Олимпиады в Токио 19 марта на стадионе Панатена, без присутствия общественности", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта в Греции состоялась церемония зажжения огня XXXII Олимпийских игр без зрителей.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения обсудила возможность проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. Хотя в середине февраля организация не видела оснований для переноса Олимпиады-2020 в Токио.