В Греции осенью введут привилегии для вакцинированных

По словам премьера, осенью правительство введет правила для вакцинированных граждан. В частности, заведения общественного питания смогут посещать только вакцинированные граждане.

Мицотакис отметил, что никто не сможет помешать владельцу ресторана принимать только вакцинированных посетителей.

Премьер также выказался об обязательной вакцинации от коронавируса медицинского персонала, подчеркнув, что "чрезвычайно обнадеживает" тот факт, что количество новых случаев COVID-19 и госпитализаций постоянно сокращается.

"Очень грустно, что подавляющее большинство тех, кто находится в отделении интенсивной терапии, - это граждане, которые решили не вакцинироваться", - добавил он.