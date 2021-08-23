В Греции начнут вакцинацию третьей дозой: кто получит прививку

Сегодня, 23 августа представители Министерства здравоохранения Греции заявили, что в стране начнется вакцинация бустерной (третьей) дозой вакцины от коронавируса. Первыми прививки получат люди со слабым иммунитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Указано, что данное решение было принято ,чтобы предотвратить распространение в стране более заразного варианта COVID-19 - штамма "Дельта"

Так, в первую очередь прививать третьей дозой вакцины от коронавируса в Греции будут:

пациентов, которые лечатся от рака;

людей, перенесших трансплантацию органов;

людей, больных ВИЧ-инфекцией.

Указано, что для бустерных прививок будут использоваться только препараты с технологией мРНК (производства Pfizer-BioNTech и Moderna), ими будут ревакцинировать и лиц, ранее получивших вакцину AstraZeneca или Johnson & Johsnon.