В Греции начали действовать новые меры для невакцинированных граждан

Так, в Греции вход в рестораны, музеи, выставки и посещение мест археологических раскопок возможно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 часов.

При этом в местах скопление людей и в закрытых помещениях необходимо обязательно носить маски. За ее отсутствие предусмотрены штрафы в размере до 300 евро.

Ограничения будут действовать по меньшей мере до 6 сентября.

В то же время сотрудники заведений, которые не были полностью вакцинированы, должны проходить скрининг дважды в неделю, один раз с помощью самотестирования и один раз с помощью экспресс-теста.

При этом с 1 сентября вход на ярмарки будет разрешен только при наличии результата теста или сертификата о вакцинации.