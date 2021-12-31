В Греции четвертый день подряд рекордное число заболевших коронавирусом из-за "Омикрона"

В Греции за последние сутки заболели коронавирусом более 40 тысяч человек. В стране четвертый день подряд фиксируют всплеск новых заразившихся штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, в Греции 31 декабря зафиксировали 40 560 случаев заражения коронавирусом. За сутки от последствий инфекции скончались 76 человек.

На этой неделе Греция ввела новые ограничения: бары, рестораны и ночные клубы должны закрываться в полночь. Исключение составляет новогодняя ночь, когда заведения смогут работать до 02:00 по местному времени.

В Греции с момента выявления первого случая коронавируса в феврале 2020 года зарегистрировали 1 210 853 случая заражения и 20 790 смертей, связанных с COVID-19.