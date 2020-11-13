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В Греции бесплатно будут вакцинировать граждан от COVID-19

Пятница 13 ноября 2020 16:00
В Греции бесплатно будут вакцинировать граждан от COVID-19
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране всем гражданам бесплатно предоставят вакцину от коронавируса, когда она станет доступной. Он сделал эти комментарии, председательствуя на министерском совещании по поводу правительственной стратегии вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает Assosied Press.

"Я настаиваю на свободном доступе всех греков к вакцине, потому что это правительство с самого начала рассматривало вакцину как общественное благо... Именно поэтому она (вакцина, - ред) будет предоставляться бесплатно всем без исключения ", - сказал Мицотакис.

Отмечается, что в Греции наблюдается возобновление распространения вируса, что оказывает давление на систему здравоохранения страны. В четверг там объявили о рекордном количестве новых ежедневных смертей от коронавируса. Сейчас в стране зарегистрировано более 66 600 подтвержденных случаев заболевания и 959 смертей.

Напомним, правительство Греции приняло решение об усиление карантинных ограничений из-за роста числа заболеваний COVID-19.

Также РБК-Украина ранее писало, что в конце октября в Греции приняли решение о закрытии ресторанов, баров, музеев и театров октября. В стране также расширили комендантский час.

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