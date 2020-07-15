Гречковский выиграл репутационные иски против нардепа Лубинца

Член Вышего совета правосудия Павел Гречкивский выиграл репутационный иск против нардепа Дмитрия Лубинца и бывшего адвоката Анджея Климчука. Второй выигранный иск - против Лубинца и бывшего нардепа Максима Курячего - также подтвержден в апелляционной инстанции 15 июля.

Об этом говорится в постановлении Киевского апелляционного суда.

В ходе рассмотрения судом были оценены как неправдивые высказывания нардепа Лубинца относительно семьи Гречковского, его намерения быть избранным членом Высшего совета правосудия, а также уголовного дела против Гречковского, в котором на тот момент был вынесен оправдательный приговор.

Кроме того, суд признал ложными и утверждения Климчука относительно оправдательного приговора Гречковскому, его влияния на судей и прокуроров; а также безосновательности лишения Климчука права на занятие адвокатской деятельностью из-за негласного сотрудничества с правоохранительными органами.

Апелляционный суд подтвердил законность взыскания с Лубинца и Климчука компенсации за моральный ущерб в размере 25 тыс. грн с каждого.

"Учитывая доказанность в судебном заседании факта распространения ответчиками недостоверной информации об истце, принимая во внимание то, что ответчиками не было доказано, что распространенная ими информация является достоверной, вывод суда о наличии оснований для защиты личных неимущественных прав истца в связи с распространением недостоверной и ложной информации о нем является законным и обоснованным", - говорится в постановлении Апелляционного суда.

Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о том, что распространенная информация не носило характера оценочных суждений, а была недостоверной, ложной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Павла Гречковского.

"Распространенная апеллянтами информация имеет категорическую утвердительную форму, прямо указывает на совершение истцом тех или иных противоправных действий, не является предположением или критикой деятельности истца, ее можно проверить на достоверность, поэтому она не является оценочными суждениями, и подлежит опровержению. То есть, судом первой инстанции было правильно установлено, что распространенная апеллянтами информация содержит фактические данные, и может быть проверена на предмет ее соответствия действительности и как следствие может быть признана недостоверной", - говорится в постановлении Киевского апелляционного суда.

Как известно, ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда от 21 января 2020 года, которое обязывало Лубинца и Климчука опровергнуть их комментарии о Гречковском во время брифинга в Верховной Раде в мае 2019 года.

Климчук уже частично выполнил решение суда, зачитав резолютивную часть решения на парламентском телеканале.

Напомним, в июле 2019 Павел Гречковский выиграл репутационные иски против нардепов Дмитрия Лубинца и Максима Курячего. Суд постановил, что нардепы должны опровергнуть свои недостоверные заявления во время выступлений в парламенте о том, что Гречковский не мог быть избранным в Высший совет правосудия.