Грав важливу роль в атаках по Ізраїлю. ЦАХАЛ вбив одного з ключових артилеристів ХАМАС

"Винищувачі ЦАХАЛу вбили Мухаммеда Катмаша, заступника начальника артилерійського комплексу ХАМАС у секторі Газа, який відповідав за артилерійські операції у Центральній бригаді ХАМАС у Секторі Газа", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Катмаша?

За даними ізраїльського військового командування, "він відіграв значну роль у плануванні та проведенні вогню по Ізраїлю із сектору Газа у попередніх раундах бойових дій".

Що відбувається в Ізраїлі

З сьогоднішнього ранку ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по терористичних об'єктах ХАМАС у Секторі Газа, у тому числі по командиру артилерійського осередку та низці інших терористичних бойовиків. Крім того, на удари зазнали завод з виробництва зброї та військовий командний центр ХАМАС.

Нагадаємо, 7 жовтня,бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Зокрема, за даними ЦАХАЛу, понад 550 ракет, випущених бойовиками ХАМАСу з 7 жовтня, впали на території Сектору Газа, убивши палестинців. До цього, на півночі сектора Газа було ліквідовано високопоставленого лідера угруповання "Палестинський ісламський джихад" Мусу Насіра.