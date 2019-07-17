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Грановский обратился к Зеленскому

Новости » Выборы 2019    17.07.2019 - 22:12
Грановский обратился к Зеленскому
Фото: Александр Грановский (из открытых источников)

Грановский рассказал о своем отношении к Зеленскому

Народный депутат Александр Грановский, который баллотируется в Верховную раду по 169-му одномандатному избирательному округу в Харькове, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Грановского в Facebook.

Грановский отметил, что Зеленский во время визита в Харьков 17 июля не избегал ответа на вопрос относительно двойного гражданства кандидата от "Слуги народа" по 169 округу Александра Куницкого.

"Как я и считал, единственным ответственным человеком в ЗЕ команде оказался сам ЗЕ - президент Украины. Только Владимир Александрович не уходил от ответа на вопрос относительно двойного гражданства кандидата Александра Куницкого. Сегодня президент Украины посетил любимый Харьков, где журналист задал президенту вопрос относительно Куницкого. Ответ крайне информативен - "если у него есть гражданство другой страны, депутатом он быть не может", - написал Грановский.

Грановский также отметил, что Зеленский назвал его оппонентом Куницкого по 169 округу.

"Отвечая журналисту, президент называет оппонентом по 169 округу - Грановского, то есть меня. Первое лицо государства справедливо предположил, что в случае возникновения правовых проблем у Куницкого, на 169 округе гарантированно победит Грановский, то есть опять таки я. Владимир Александрович, я хорошо знаю, что некоторые люди пытаются ввести Вас в заблуждение и позволяют себе информировать Вас, мягко говоря, не в том русле, в котором должны", - добавил он.

Кроме того, Грановский заверил, что относится к Зеленскому с уважением.

"Я достаточно эффективный и корректный человек и знаю, что называется, границы приличия. Поверьте, в будущем я стану намного полезнее для общества и Харькова, в частности, чем г-н Куницкий. Этот человек успел ввести в заблуждение и Вас, и Вашу команду, но я не так воспитан, я всегда за правду", - отметил Грановский.

 

Как я и считал, единственным ответственным человеком в ЗЕ команде оказался сам ЗЕ - Президент Украины. Только Владимир...

Опубликовано Александром Грановским Середа, 17 июля 2019 г.

 

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