За границей выздоровели от коронавируса уже 19 украинцев

За пределами Украины от коронавируса выздоровели уже 19 украинцев. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Сообщается, что за последние сутки выздоровели еще двое украинских граждан за границей. Всего за рубежом лечатся 174 украинца, большинство из которых находятся в Италии - 121. Умерли за пределами страны 5 граждан Украины.

Также в МИД отметили, что 14 325 граждан Украины обратились за помощью в заграничные дипломатические учреждения в рамках системы "Защита".

Отметим, в Украине по последним данным Министерства здравоохранения на утро 9 апреля официально подтверждены 1892 случая, из них 224 - за прошлые сутки. Жертвами коронавируса в Украине стали 57 человек, из них 5 - за 8 апреля.

Кроме этого в Минздраве сообщили, что с начала вспышки коронавируса в Украине было протестировано более 20 тысяч образцов.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров планирует разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из карантина. Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до мая.