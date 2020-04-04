За границей пятеро украинцев умерли в результате заражения коронавирусом

За рубежом вследствие заражения коронавирусной инфекцией умерли пятеро граждан Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины (МИД).

Отмечается, что с начала эпидемии от инфекции смогли вылечиться еще 11 украинцев. В частности, выздоровели в Италии - двое, в Нигерии - один, еще по одному в ОАЭ и Германии, двое - в Польше. Больше всего украинцев выздоровели в Японии - четверо граждан.

В целом за рубежом проходят лечение 166 граждан Украины (по состоянию на 20:00 в пятницу, 3 апреля). Больше всего из них в Италии - 121 человек.

Напомним, по состоянию на вечер пятницу, 3 апреля, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирус в Украине превысило 1 тысячу. Только за последние сутки подтверждено 130 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, количество летальных случаев, связаных с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. За последние сутки в стране были подтверждены 4 новых смерти от коронавирус.