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За границей пятеро украинцев умерли в результате заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 04:26
За границей пятеро украинцев умерли в результате заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Еще 11 граждан Украины за рубежом вылечились от инфекции

За рубежом вследствие заражения коронавирусной инфекцией умерли пятеро граждан Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины (МИД).

Отмечается, что с начала эпидемии от инфекции смогли вылечиться еще 11 украинцев. В частности, выздоровели в Италии - двое, в Нигерии - один, еще по одному в ОАЭ и Германии, двое - в Польше. Больше всего украинцев выздоровели в Японии - четверо граждан.

В целом за рубежом проходят лечение 166 граждан Украины (по состоянию на 20:00 в пятницу, 3 апреля). Больше всего из них в Италии - 121 человек.

Напомним, по состоянию на вечер пятницу, 3 апреля, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирус в Украине превысило 1 тысячу. Только за последние сутки подтверждено 130 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, количество летальных случаев, связаных с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. За последние сутки в стране были подтверждены 4 новых смерти от коронавирус.

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