За границей от коронавируса умерли 6 украинцев

За рубежом от коронавируса COVID-19 скончались 6 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Коронавирус: информация от МИД.

Сейчас 172 гражданина Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, в частности, более всего в Италии - 121, а также в Греции - 22. Выздоровело 19 граждан.

Также отмечается, что 15 369 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы “Защита”.

Напомним, по состоянию на вечер 10 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2203 случая заболевания коронавирусом. При этом жертвами коронавируса стали уже 69 украинцев. Выздоровел от заболевания 61 пациент.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 334 украинских медиков.

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, снижение заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться после Пасхи.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом, который ранее прогнозировали на 14-15 апреля. Ляшко отметил, что обойти пик коронавируса можно лишь при условии строгого соблюдения карантина.