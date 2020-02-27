На границе с Венгрией произошла стрельба, контрабандисты устроили провокацию

В Закарпатской области произошла стрельба возле границы с Венгрией, украинские пограничники заявили, что контрабандисты устроили провокацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

По словам украинских пограничников, контрабандисты устроили провокацию. А именно шестеро человек прибыли к наблюдательной вышке пограничников на автомобиле Mitsubishi Pajero. Незваные гости нецензурно ругались и угрожали пограничному наряду, а кое-кто из нарушителей начал ломать информационные знаки и заградительный забор.

"Чтобы остановить беглецов, пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх. К месту происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Злоумышленников задержали, ими оказались граждане Украины, жители Виноградовского района. Стоит отметить, что по внешним признакам лица находились в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, ранее они неоднократно попадали в поле зрения пограничников во время попыток перемещения через границу табачных изделий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники из состава Объединенных сил на Донбассе разоблачили схемы противоправного ввоза контрафактных сигарет с неподконтрольной территории на территорию Украины. Общая стоимость обнаруженной подакцизной продукции составляет более 20 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в Черновицкой области на границе с Румынией правоохранители обнаружили рекордную в этом году партию контрабандных сигарет.