UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На границе с Польшей задержали двух украинцев с поддельными COVID-сертификатами

Автор: Валерия Полищук

На пунктах пересечения государственной границы Украины и Польши задержали двух украинцев с поддельными международными COVID-сертификатами. Правоохранители открыли уголовные дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что 31-летний житель Тернопольской области и житель Винницы в возрасте 37 лет, предъявили международные сертификаты с признаками подделки сотрудникам Госпогранслужбы при попытке пересечь госграницу Украины и Польши.

Первый инцидент произошел 30 октября. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Второй случай пересечения госграницы с поддельным COVID-сертификатом произошел 1 ноября. Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч.4 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьКоронавирус