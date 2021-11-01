На границе с Польшей задержали двух украинцев с поддельными COVID-сертификатами

Сообщается, что 31-летний житель Тернопольской области и житель Винницы в возрасте 37 лет, предъявили международные сертификаты с признаками подделки сотрудникам Госпогранслужбы при попытке пересечь госграницу Украины и Польши.

Первый инцидент произошел 30 октября. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Второй случай пересечения госграницы с поддельным COVID-сертификатом произошел 1 ноября. Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч.4 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.