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На границе Киргизии и Таджикистана началась стрельба, есть раненые

Автор: Дмитрий Кузнецов

На границе Киргизии и Таджикистана вечером 27 января произошла перестрелка между военными. В результате инцидента есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание 24.kg.

По его данным, огонь открывали пограничники Киргизии и Таджикистана на участке в местности Торт-Кочо Баткенского района. Как отмечается, одна из сторон применяла минометы и гранатометы. Известно о трех раненых таджикских военных.

Обе стороны в начале вооруженного конфликта обвиняют друг друга. На место инцидента уже выехали представители двух стран для деэскалации ситуации.

Жители приграничных районов начали покидать свои дома из-за перестрелки. Киргизия и Таджикистан стягивают к границе дополнительные войска.

Напомним, вооруженные конфликты на границе Киргизии и Таджикистана возникают периодически. Последняя эскалация с десятками погибших произошла в апреле прошлого на одном из спорных участков.

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