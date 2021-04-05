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На границе с Беларусью застрелился украинский военный, полиция возбудила дело

Автор: Игорь Литвиненко

В Волынской области на границе с Беларусью застрелился украинский военный. На момент инцидента он находился в пограничном патруле.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Волынской области.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 2 апреля, в Ковельском районе.

"Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата", - сообщили правоохранители.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства возбуждено производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, также 2 апреля в учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился военнослужащий по контракту. Он прибыл на обучение месяц назад.

Также сообщалось, что на Донбассе умер украинский военный. Обстоятельства его смерти уточнялись.

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