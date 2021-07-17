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На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик протаранил шлагбаум в пункте пропуска

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Суббота 17 июля 2021 14:39
На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик протаранил шлагбаум в пункте пропуска Фото: водитель автоцистерны совершил шесть админнарушений (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На границе с Беларусью дальнобойщик выехал на встречную полосу и сбил шлагбаум в пункте пропуска "Выступовичи". Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Мужчина, который был за рулем автоцистерны, впоследствии признался, что употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками. В результате на него оформили шесть админпротоколов.

Так, пограничники Житомирского отряда оформили на водителя документы за злостное неповиновение пограничному наряду (статья 185-10 КуоАП) и нарушение пограничного режима (статья 202 КуоАП).

Кроме того, сотрудники Нацполиции оформили админпроизводства за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества (статья 124), нетрезвое вождение (статья 130) без документов (статья 126) и мелкое хулиганство (статья 173).

Ранее под Киевом нарушитель сбил полицейского и повлек три ДТП.

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