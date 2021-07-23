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На границе Азербайджана и Армении в результате обстрела погиб азербайджанский военный

Автор: Дмитрий Кузнецов

На границе Азербайджана и Армении в результате снайперского обстрела погиб азербайджанский военный. Баку обвинил Ереван в обострении ситуации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что 23 июля около 15:00 по киевскому времени армянские военные обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в Кельбаджарском районе на границе двух стран.

"В результате снайперского огня с противоположной стороны погиб азербайджанский военнослужащий Ягублу Фарман Тельман оглы", - отметили в ведомстве.

Минобороны выразило семье и родным погибшего глубочайшие соболезнования.

"В настоящее время подразделения азербайджанской армии, расположенные на этом направлении, готовят меры реагирования", - добавили военные.

Баку возложил ответственность за гибель военнослужащего на Ереван. "Подобными провокациями армянская сторона намерена обострить ситуацию на государственной границе двух стран", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 14 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. В Баку заявили о ранении военного.

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обстрелАрменияграницаАзербайджан