На границе Азербайджана и Армении в результате обстрела погиб азербайджанский военный

Отмечается, что 23 июля около 15:00 по киевскому времени армянские военные обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в Кельбаджарском районе на границе двух стран.

"В результате снайперского огня с противоположной стороны погиб азербайджанский военнослужащий Ягублу Фарман Тельман оглы", - отметили в ведомстве.

Минобороны выразило семье и родным погибшего глубочайшие соболезнования.

"В настоящее время подразделения азербайджанской армии, расположенные на этом направлении, готовят меры реагирования", - добавили военные.

Баку возложил ответственность за гибель военнослужащего на Ереван. "Подобными провокациями армянская сторона намерена обострить ситуацию на государственной границе двух стран", - подчеркнули в Минобороны.