На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. Погиб военный
Фото: на границе Армении и Азербайджана произошла стрельба (Facebook.com)
На армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка. В результате погиб военный.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Армении.
Инцидент был зафиксирован около 10:30 во вторник на армяно-азербайджанской границе в районе Ерасха.
В Минобороны Армении заявили, что подразделения ВС Азербайджана попытались провести инженерные работы для продвижения позиций.
"Армянская сторона предприняла ряд мер, чтобы вынудить противника прекратить эти действия. Азербайджанские военные открыли прицельный огонь по армянским позициям. В результате перестрелки смертельное ранение получил армянский военнослужащий", - говорится в сообщении.