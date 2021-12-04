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В граничащей с Украиной стране выявили штамм коронавируса "Омикрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Румынии, которая граничит с Украиной, выявили первые два случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Известно, что заболевшие вернулись в страну из Южной Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Румынии.

В ведомстве отметили, что штамм "Омикрон" обнаружили у двух пассажиров рейса из Южной Африки. Они прилетели в Бухарест 30 ноября.

Речь идет о 48-летней женщине из уезда Брашов и 59-летнем мужчине из уезда Васлуй.

В Минздраве уточнили, что оба заразившихся штаммом "Омикрон" находятся дома на карантине. Заболевание у них протекает без симптомов.

Напомним, официальные представители Всемирной организации здравоохранения ранее отметили, что используемые для противодействия "Дельте" меры должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, включая новый вариант "Омикрон".

Отметим, генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неэффективным закрытие границ из-за выявленного штамма "Омикрон".

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