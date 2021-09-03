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Гранаты, патроны и тротил: в Кирилловке обнаружили тайник с боеприпасами

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Запорожская область, Пятница 03 сентября 2021 13:16
Гранаты, патроны и тротил: в Кирилловке обнаружили тайник с боеприпасами Фото: в Кирилловке обнаружили тайник с взрывоопасными предметами (dpsu.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

Пограничники Бердянского отряда обнаружили вблизи базы отдыха "Озерная" в пгт Кирилловка тайник, в котором находились боеприпасы и взрывоопасные вещества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что недалеко от береговой линии пограничники обнаружили пакет, в котором находились:

  • 83 патрона 5,45 мм;
  • 48 патронов 9 мм;
  • 3 гранаты Ф-1;
  • 6 электродетонаторов ЕГР;
  • 0,6 кг тротила и 2 зажигательные трубки.

"На место обнаружения тайника вызвали сотрудников ГСЧС и Национальной полиции, а также до их прибытия обеспечили охрану опасной находки. Продолжаются проверочные мероприятия", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, что правоохранители обнаружили схрон боевиков у поселка Беловодск Старобельского района Луганской области, в котором хранились боевые средства поражения, предназначавшимися для изготовления самодельных взрывных устройств.

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Запорожская область Кирилловка
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