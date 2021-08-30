Гранаты и патроны: в Броварах обнаружили схрон боеприпасов

В городе Бровары Киевской области на территории заброшенного сооружения местный житель обнаружил две сумки с боеприпасами. Он сразу позвонил в полицию и сообщил об опасной находке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национлаьной полиции.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили:
"Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов", - сообщили в полиции.
Правоохранители устанавливают лицо, оставившее взрывоопасные предметы и происхождение боеприпасов.
Напомним, что в населенном пункте Зайцево Донецкой области правоохранители обнаружили схрон боеприпасов, который находился на территории бывшего алебастрового завода.