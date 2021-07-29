Гранаты, мины и патроны: возле линии разграничения обнаружен схрон боеприпасов

Неподалеку от линии разграничения в населенном пункте Зайцевое Донецкой области правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Тайник находился на территории бывшего алебастрового завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).
"Проведен осмотр территории Никитовского алебастрового завода, который был разрушен в результате боевых действий. В ходе осмотра в одном из бывших производственных помещений обнаружен тайник с военными средствами поражения",- говорится в сообщении.
По информации пограничников, при осмотре бывшего завода было обнаружено:
В частности, обнаруженные опасные предметы изъяли представители взрывотехнического подразделения Нацполиции.
В ЕРДР внесены сведения по части 1 статьи 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Фото: возле линии разграничения обнаружен схрон боеприпасов (dpsu.gov.ua)