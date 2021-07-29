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Гранаты, мины и патроны: возле линии разграничения обнаружен схрон боеприпасов

Автор: Мария Кучерявец

Неподалеку от линии разграничения в населенном пункте Зайцевое Донецкой области правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Тайник находился на территории бывшего алебастрового завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

"Проведен осмотр территории Никитовского алебастрового завода, который был разрушен в результате боевых действий. В ходе осмотра в одном из бывших производственных помещений обнаружен тайник с военными средствами поражения",- говорится в сообщении.

По информации пограничников, при осмотре бывшего завода было обнаружено:

  • гранат Ф-1 и 10 запалов к ним;
  • 12 взрывателей различных типов;
  • 4 минометные мины 82 мм и 2 выбивных заряда к ним;
  • более 3400 патронов калибра 7,62 мм;
  • 480 патронов калибра 5,45 мм;
  • 260 патронов калибра 12,7 мм;
  • патроны к охотничьему оружию.

В частности, обнаруженные опасные предметы изъяли представители взрывотехнического подразделения Нацполиции.

В ЕРДР внесены сведения по части 1 статьи 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Фото: возле линии разграничения обнаружен схрон боеприпасов (dpsu.gov.ua)

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