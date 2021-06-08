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Гранаты, мины и патроны: в Донецкой области нашли схрон снайпера "ДНР"

Автор: РБК-Украина

В Донецкой области Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила скрытый арсенал военных средств поражения. Он принадлежал снайперу незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что боевик с 2015 года находится в "Батальоне "Восток".

"Он проходил специальную подготовку по диверсионно-разведывательной деятельности на территории РФ и как снайпер участвует в вооруженном противостоянии против ВС Украины",- говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи провели обыск во дворе дачного дома в Покровском районе, который ранее посещал боевик, где обнаружили закопанный тайник со средствами поражения и изъяли:

  • автомат Калашникова АКС-74 с двумя магазинами;
  • 1 гранатометный выстрел РПГ-18;
  • 1 гранатометный выстрел ВОГ 17 мм "Хаттабка";
  • две тротиловые шашки общим весом 600 г
  • 5 дымовых шашек;
  • 2 гранаты РГД-5 с запалами к ним;
  • более 2,5 тыс. патронов различного калибра;
  • 23 реактивные осветительные патроны дистанционного действия калибром 50 мм;
  • 3 электродетонатора типа ЭДП-р.

Изъятое оружие и взрывчатку направлено на экспертизу. Осуществляется досудебное расследование по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.

Фото: СБУ проводит обыски во дворе дачного дома снайпера "ДНР" (ssu.gov.ua)

Напомним, что вчера, 7 июня в Славянском правоохранители нашли схрон, в котором было оружие боевиков террориста Игоря Гиркина ("Стрелков"). Состав находился в заброшенном помещении.

Добавим, что СБУ обнаружила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения, который сделали боевики в 2014 году.

В тайнике хранилось, в частности, противопехотная так называемая "мина-лягушка", запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года.

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