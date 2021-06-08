Гранаты, мины и патроны: в Донецкой области нашли схрон снайпера "ДНР"

Правоохранители установили, что боевик с 2015 года находится в "Батальоне "Восток".

"Он проходил специальную подготовку по диверсионно-разведывательной деятельности на территории РФ и как снайпер участвует в вооруженном противостоянии против ВС Украины",- говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи провели обыск во дворе дачного дома в Покровском районе, который ранее посещал боевик, где обнаружили закопанный тайник со средствами поражения и изъяли:

автомат Калашникова АКС-74 с двумя магазинами;

1 гранатометный выстрел РПГ-18;

1 гранатометный выстрел ВОГ 17 мм "Хаттабка";

две тротиловые шашки общим весом 600 г

5 дымовых шашек;

2 гранаты РГД-5 с запалами к ним;

более 2,5 тыс. патронов различного калибра;

23 реактивные осветительные патроны дистанционного действия калибром 50 мм;

3 электродетонатора типа ЭДП-р.

Изъятое оружие и взрывчатку направлено на экспертизу. Осуществляется досудебное расследование по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.