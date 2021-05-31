Гранатометы и стрелецкое оружие: боевики пять раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

Так, вражеский обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного. Оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

Неподалеку Авдеевка боевики применили в направлении украинских позиций автоматические станковые гранатометы, а вблизи Майорска - ручные противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Золотое-4 российско-оккупационные войска совершили обстрел из стрелкового оружия.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Врежский БПЛА был вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.